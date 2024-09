Agesul instala quebra-Molas e sinalização em Ponte Perigosa do Rio Miranda na MS-345

A Agesul está tomando medidas emergenciais para corrigir o desnível de 30 cm na ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, que aumenta o risco de acidentes. As ações incluem limpeza das margens, reforço na sinalização com sonorizadores, placas e taxas refletivas, construção de quebra-molas e preparação para uma inspeção detalhada da estrutura. A ponte, construída em 1967, sofre com o tráfego intenso de bitrens. A pavimentação recente da rodovia encurtou a distância entre Campo Grande e Bonito, mas o aumento no tráfego tem causado problemas.

“Além das placas que indicam limite de velocidade (30 km/h) e peso (40 toneladas), as equipes iniciaram a construção de quebra-molas, com uma distância de 50 metros da ponte, com intuito de evitar acidentes e/ou eventuais danos aos veículos que trafegam pela rodovia”, informa o órgão estadual.