A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversas vias da cidade neste sábado e domingo, para realização de eventos. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada. Confira a seguir os dias, locais e horários das interdições:

Nesta quinta-feira (16), os cruzamentos da Avenida Fernando Correa da Costa entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras, ficarão parcialmente fechados em ambos os sentidos, a partir das 15h até às 3 horas da sexta-feira, para realização de evento da Arquidiocese de Campo Grande.

Outro trecho que continua fechado com interdição total é na Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa. A região ficará totalmente fechada nesta quinta-feira (16), das 16h às 21 horas. A partir das 3 horas da manhã desta quinta-feira (16), será fechada totalmente da Avenida Fernando Correa da Costa entre a Rua 13 de Maio e Avenida Calógeras em ambos os sentidos,; Avenida Afonso Pena entre a Rua Padre João Crippa e Rua Pedro Celestino (exceto os cruzamentos) e Rua 14 de Julho entre a Avenida Fernando Correa da Costa e Avenida Afonso Pena (exceto os cruzamentos). A previsão é que a via seja liberada na quinta-feira (16), até as 23 horas.

Ainda nesta quinta-feira (16), as ruas Piriá entre a Rua Gabriel Cardoso Ramalho e Rua Jorge Warg, ficarão interditadas para realização do evento da Igreja Evangélica Remidos por Cristo, no horário das 15 horas da tarde às 23 horas.

Já no Bairro Coophavila 2, a Avenida Marinha entre a Rua porto e Rua Peninsula, também estará interditada na quinta-feira (16) a partir das 15h30 até sexta-feira (17) por volta da 01h00.