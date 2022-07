Atendendo solicitação do vereador Ronilço Guerreiro, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reforçou a sinalização no cruzamento da rua Ovídio Serra com a avenida Ernesto Geisel (prolongamento da Heráclito de Figueiredo).

Nos últimos dias muitos acidentes ocorreram no local e Guerreiro cobrou uma solução imediata. “É uma região com um fluxo enorme de veículos, principalmente nos horários de pico. Solicitamos essa melhoria na sinalização e prontamente fomos atendidos pela AGETRAN, então parabenizo a equipe e o Janine de Lima Bruno, que é Diretor Presidente da Agência, pois neste tipo de situação quanto antes resolver, menor o risco de acidentes”, destacou o vereador.

Ronilço aproveitou para pedir a limpeza dos terrenos da região. “Sei que não é responsabilidade da prefeitura, sim dos donos de terrenos, mas não pode seguir da forma que está. O matagal está muito alto neste cruzamento da Ernesto Geisel com a Ovídio Serra e atrapalha a visibilidade dos motoristas. Espero que os donos deste terreno sejam novamente notificados e que tome uma providência urgente”.

