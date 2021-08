A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa aos motoristas as próximas liberações e interdições que serão feitas no microcentro da cidade por conta das obras de revitalização do Programa Reviva Campo Grande.

Neste sábado será liberada a Rui Barbosa em sua totalidade, desde a Avenida Afonso Pena até a Avenida Mato Grosso.

Também neste sábado, será liberada a rua Pedro Celestino, entre a Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso.

Já quanto às interdições, fique atento para poder se planejar e evitar congestionamentos:

Neste sábado (7), será interditada a Rua 7 de Setembro, entre a Rui Barbosa e Pedro Celestino. O bloqueio total é para a execução do recapeamento e vai acontecer das 12hs às 18hs. Nesse período, o acesso dos pedestres pela calçada estará liberado. Não haverá alteração nas linhas de ônibus.

A partir de segunda-feira (9), a Avenida Afonso Pena, entre as ruas Pedro Celestino e 13 de Maio, no sentido Av. Ernesto Geisel, também estará fechada. A previsão é de que os serviços sejam finalizados em 25 dias.

As rotas alternativas são: Rua 13 de Junho, Rua Dom Aquino ou Rua Maracaju; Rua Padre João Crippa, Rua Dom Aquino ou Rua Maracaju; Rua Pedro Celestino, Rua 15 de Novembro ou Av. Fernando Corrêa da Costa.

Outra interdição a partir de segunda-feira será na Av. Mato Grosso, entre a Rua Pedro Celestino e Rua 13 de Maio, no sentido Av. Ernesto Geisel, por um período de 25 dias.

As rotas alternativas são: Rua 25 de Dezembro, Rua Maracaju ou Rua Dom Aquino; Rua José Antonio, Rua Maracaju ou Rua Dom Aquino; Rua Pedro Celestino, Rua Maracaju ou Rua Dom Aquino.

Rui Barbosa

Na segunda-feira, será feito o fechamento total da Rui Barbosa, entre a Av. Mato Grosso (sentido Ernesto Geisel) até a Rua Eduardo Santos Pereira, para a execução de obras de drenagem. A previsão é de que o trecho fique fechado por 25 dias. Na Rui Barbosa, somente as ambulâncias terão acesso à Santa Casa.

No mesmo dia será feito o fechamento total da Rua Rui Barbosa, entre a Avenida Afonso Pena (sentido aeroporto) até a rua Barão do Rio Branco, para obras de drenagem. Previsão de fechamento de 25 dias.