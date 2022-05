A Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues, um dos principais acessos ao Parque dos Poderes – que liga a Avenida Ministro João Arinos até a Rua Dr. Abdalla Duailibi, será fechada para o tráfego de veículos nesta quarta (25), a partir das 8h, com previsão de ser liberada no sábado (28). O motivo são as obras de infraestrutura executadas no local.

Para os motoristas que trafegam por esta via, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) recomenda que os mesmos utilizem os acessos alternativos pelo Bairro Cidade Jardim.

Uma das alternativas é utilizar a Avenida Ministro João Arinos entrando à esquerda na Rua Resedá, seguindo até a Rua Imbé, que dará acesso a Avenida do Poeta (veja mapa abaixo).

O segundo acesso ao Parque poderá ser feito pela Avenida Ministro João Arinos, virando na Avenida Centáurea até a Rua Gardênia, que encontra com a Avenida do Poeta (confira no mapa).