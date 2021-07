A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) para execução de obras de drenagem do Reviva Mais Campo Grande interdita totalmente, nesta terça-feira (13), a partir das 21 horas a Rua 13 de Maio entre a Rua Eça de Queiroz e Rua Amazonas. A previsão dos serviços será de 10 dias.

Rotas Alternativas: Rua João Pessoa, Rua Rui Barbosa e Rua Amazonas; Rua Júlio Barone, Rua Rui Barbosa e Rua Amazonas.

A Rua 15 de Novembro será interditada a partir do quarta-feira (14), para execução de serviços de drenagem e construção de calçadas do Reviva Mais Campo Grande. Para esse trabalho a interdição será de meia pista da Rua 15 de Novembro entre a Rua Pedro Celestino e Rua Rui Barbosa, o motorista tem como rota alternativa a Rua Padre João Crippa, Av. Afonso Pena ou Rua Dom Aquino.

Para execução de obras de esgoto, a rotatória da Rua Spipe Calarge continua interditada com Avenida Interlagos no sentido centro/bairro, tendo o condutor que acessar Avenida Interlagos no sentido UFMS e fazer o retorno