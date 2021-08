A preocupação com os cuidados no trânsito voltaram com o retorno das aulas presenciais, de forma escalonada, da Rede Municipal de Ensino (Reme), que começou no dia 26 de julho. Como forma de conscientização, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com os órgão do Gabinete de Gestão Integrada do Vida no Trânsito (GGIT) promovem uma ação em diversas unidades escolares relacionando biossegurança e a educação no trânsito.

A ação educativa “Trânsito e saúde: com segurança vem e vai bem!” que está sendo realizada por educadores e agentes de trânsito conta com apresentações teatrais e faixas com mensagens educativas. As escolas que irão participar da ação fazem parte do “sistema dinâmico de melhoria contínua do programa vida no trânsito” e trabalham sistematicamente ações educativas relacionadas ao trajeto casa/escola escola/casa e indiretamente o comportamentos seguros no ir e vir dos alunos no trânsito.

Para Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, a responsabilidade no trânsito é tão importante quanto à biossegurança neste momento. “Essa ação tem o objetivo de preservar vidas e correlacionar ações individuais para o bem coletivo, ou seja, nosso bom comportamento no trânsito reflete tanto na segurança e preservação de vidas, como quando sigo a risca as recomendações da biossegurança ao COVID 19 usando máscaras, higienizando as mãos e mantendo distanciamento social”.

O projeto foi lançado nesta segunda-feira (9), às 15h, no calçadão da Rua Barão do Rio Branco, na esquina com a Rua 14 de Julho. Nesta semana as escolas municipais que vão receber apresentação teatral serão Nicolau Fragelli, Bernardo Franco Baís, Frederico Soares, Imaculada Conceição, Irmã Edith Coelho Netto, Professora Gonçalina Faustina de Oliveira e Doutor Eduardo Olímpio Machado. A ação acontecerá durante o mês de agosto, até o dia 27, sempre no horário de saída dos alunos, às 10h e às 16h