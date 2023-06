Agiota é executado em MS

Ademir José de Almeida vulgo “Sorriso” foi executado a tiros nesta quinta-feira (1º) na Rua Gerânio, no Bairro Senhor Divino, em Coxim.

Um piloto de moto se aproximou e crivou de balas “Sorriso” que chegava em casa numa moto Yamaha Crosses. O agiota morreu no local. A Perícia foi acionada e encaminhou o corpo ao IMOL. O caso foi registrado como homicídio.

“Sorriso” era bastante conhecido na cidade e emprestava dinheiro a juros. Ele é pai do adolescente que estava envolvido no roubo seguido de morto do casal Ávio Rodrigues Máximo, de 84 anos e sua esposa Celeste Vedoja, de 77 anos no dia 06 de agosto do ano passado.