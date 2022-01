Diego Henrique Magalhães da Silva, suspeito de atirar em uma idosa no dia 14 de dezembro, no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, foi preso nessa quarta-feira (12), após policiais cumprirem mandado de prisão emitido pela Justiça.

À época, o acusado foi até a residência da vítima, na intenção de cobrar um dinheiro devido pelo filho dela.

Para intimidar o devedor, Diego efetuou um disparo de arma de fogo contra a residência, mas acabou atingindo a idosa, de 78 anos, de raspão na cabeça.

Segundo informações, o suspeito é agiota e havia emprestado cerca de R$ 2 mil ao filho da vítima.

De acordo com a delegada Marília de Brito, da 7ª DP, mesmo se apresentando à Polícia tempos depois do ocorrido e sendo liberado, ele continuou com as ameaças para que a dívida fosse paga.

Dessa forma, na quarta feira (12), os agentes cumpriram um mandado de prisão emitido pela Justiça, além de apreender o veículo utilizado para ir até a residência, bem como a pistola em que foi efetuado o disparo.