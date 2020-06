CAMPO GRANDE/MS –

O anuncio foi feito hoje pela manhã, pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSD) durante transmissão ao Vivo pelas redes sociais. Segundo o Prefeito, o toque de recolher volta na próxima Sexta-feira (26/06), a partir das 22 horas e segue até às 5 horas. Mas o reforço na fiscalização nos bares, lanchonetes e conveniências, também terá nova programação, com destaque para o aumento no rigor e também aumento no número de fiscais e já começa a partir desta terça-feira.

Marquinhos Trad explica que o excesso de reclamações por aglomerações e o total desrespeito ao decreto assinado antes pelo prefeito, motivaram o número de contaminados, e isso, consequentemente, determinaram tal decisão. Também é categórico ao afirmar que a iniciativa da decisão foi tomada para não prejudicar todos os comerciantes noturnos. “O que nós decidimos fazer é intensificar em cima daqueles que a gente já sabe que não estão obedecendo”.

Om relação a fiscalização disse que será dobrada a partir desta terça-feira (23). “Então, tomem cuidado, a partir de hoje nós dobramos o número de fiscais nas ruas, principalmente nesses bares, lanchonetes e conveniências que a grande maior parte da população já sabe que está abusando”, avisou. Completou ainda que “talvez assim, as pessoas que vivem da noite, começam a ter consciência e respeitar aqueles que cumprem os regramentos e princípios da nossa cidade”, desabafou.

Toque de recolher

Marquinhos lembrou que o horário de início do toque foi prorrogado em pedido do setor comercial. Entretanto destacou que “não souberam usar e nós somos obrigados a ouvir 89% da população que aplaude o toque de recolher às 22h”.

De acordo com o prefeito, o toque de recolher será válido em todos os dias da semana. Assim, do “dia 26 até os 30 dias seguintes, o toque de recolher vige das 22h às 05h do dia seguinte”, explicou.