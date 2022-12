Acidente com morte nesta manhã de sexta-feira na Avenida Cônsul Assaf Trad em Campo Grande. Segundo informações a vítima é uma mulher de 62 anos que possivelmente estaria indo trabalhar de bicicleta quando foi atropelada por uma moto. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. Voltaremos com mais informações.