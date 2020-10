Comitê de candidato a prefeito em Porto Murtinho foi tomado agora a pouco por um incêndio. Militares do corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. Um carro pipa está dando apoio. Não há informações ainda de como o incêndio começou nem sobre feridos. O comitê seria do então ex-secretário da Fundação de Turismo de MS, Nelson Cintra que está concorrendo à prefeitura de Porto Murtinho.