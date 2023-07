AGORA: Delegada Aposentada é encontrada morta em Terenos

A Delegada de Polícia Aposentada, Ezilda Aparecida de Araújo, de 68 anos, foi encontrada morta sobre a cama numa poça de sangue, na tarde desta segunda-feira (3), na chácara Santa Maria, em Terenos. Policiais militares, civis e peritos estão no local.

De acordo com informações ela morreu no sábado; sendo encontrada hoje. Um amigo de Ezilda ligou várias vezes para ela; sem retorno foi ao local e a encontrou morta.

“Não foi possível constatar se havia marca de tiro ou violência, apenas sangue na cama e nas costas. Então isolamos o local e chamamos a perícia”, informou a PM.

Ezilda foi uma das primeiras delegadas do Estado, pertencia à terceira turma de formados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, de 1990 e estava aposentada desde junho de 2003. Em 2019 ela foi uma das homenageadas pela Assembleia Legislativa com o Troféu Celina Jallad.

No currículo, foi titular da Delegacia Regional de Coxim e depois responsável por Terenos. Não há informações sobre o velório e sepultamento.

“A diretoria da Adepol-MS expressa os mais profundos sentimentos de condolências e deseja força à família e amigos neste momento difícil”, finaliza a nota.