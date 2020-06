Dois policiais civis acabam de ser assassinados na Fernando Corrêa da Costa com a Joaquim Murtinho. Comenta -se que estavam conduzindo um preso que tomou a arma de um dos policiais,atirando neles a queima roupa. Depois o autor do duplo homicídio roubou um veículo Polo branco com placas QAS 4409 para fugir.

Foto: Divulgação

Extra:

Comenta-se que os policiais estão identificados como Jorginho e Antonio Marcos.