Foi publicado no diário oficial do município a sanção do prefeito Marquinhos Trad que institui no calendário de comemorações oficiais de Campo Grande o Mês da Conscientização sobre a Doença de Parkinson – Abril da Tulipa Vermelha. O projeto de lei é de autoria do vereador Ronilço Guerreiro.

“Só tenho a agradecer a sanção do prefeito, pois a ideia deste projeto é ter um mês de conscientização para que as pessoas não sofram tanto com essa doença que é degenerativa. As pessoas ficam deprimidas e meu pai morreu em decorrência dessa doença e ele tinha vergonha de comer fora de casa ou cumprimentar as pessoas, pois ele tremia muito. Então precisamos conscientizar as pessoas sobre a doença e para isso vamos fazer uma grande mobilização em toda cidade”, comentou Guerreiro lembrando do falecimento do seu pai José Roberto em setembro último.

Durante a defesa do projeto de lei, Ronilço também lembrou que as consequências da doença levam as pessoas à morte. “Uma das consequências que pode levar à morte é a questão da broncoaspiração, ou seja, como quem tem Parkinson fica com a deglutição comprometida, alimentos e saliva podem ser ingeridos por via respiratória e consequentemente levar a morte, como foi o caso do meu pai. Assim como minha família, muitas outras sofrem com essa doença e não contam com acesso fácil às informações e conscientização. Muitas vezes, sabendo como agir, podemos até melhorar o atendimento e qualidade de vida de quem está sofrendo”, disse o vereador que na votação do projeto espalhou pelo plenário da Câmara o trabalho feito pelas crianças do 4º ano B da Escola Municipal Nerone Maiolino que fizeram um projeto de pintura e desenho sobre o tema.

Pela proposta, no mês de conscientização será inserido na comunidade a temática sobre a Doença de Parkinson; despertar os diversos profissionais para o fato de que seus diferentes conhecimentos podem contribuir para retardar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes; promover a divulgação de informações e o amplo debate sobre a Doença de Parkinson e seus sintomas, como meio de levar as pessoas ao conhecimento do acometimento precoce e de evitar situações constrangedoras e discriminatórias vivenciadas por portadores da patologia; entre outros.

GABINETE DE RUA

Ronilço Guerreiro tem vários canais que recebe da população demandas referentes aos bairros, como sinalização de ruas, iluminação pública, segurança. No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Toda solicitação é acompanhada diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.