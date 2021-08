Nos últimos dias, o mundo inteiro pôde conferir o protagonismo feminino nas competições esportivas das Olimpíadas de Tóquio, no Japão. No skate, nas quadras, na água, nos tatames, em todos os lugares. Pois não é apenas no esporte que as mulheres estão se sobressaindo. Aqui em Campo Grande, elas também ocupam espaços antes dominados pelos homens, como na construção civil e projetos de infraestrutura como o Reviva Campo Grande.

Unhas pintadas, batom, cabelos hidratados e… botina. E só porque salto alto não combina com obra, pelo menos quando se fala em calçados. Quem percorre as intervenções no centro da cidade já percebeu que a mulherada está com a corda toda. Nas frentes de serviço, nos cargos de chefia, na lida diária “batendo” cimento, por onde se olha, lá estão elas.

Desde o início do projeto, há mais de 10 anos, quem está no comando da operação é a economista Catiana Sabadin, coordenadora do Reviva. Aos poucos, ela soube conquistar seu lugar como líder e administra uma equipe de consultores formada por uma maioria feminina. São arquitetas, engenheiras, administradora, economista, jornalista, além de estagiárias. Todas sob o comando dela. “Já me vi em muitos locais, em muitas reuniões, em que era a única mulher. Isso me incomodava por eu ver que não temos a mesma representatividade. Nunca sofri preconceito por ser mulher, mas percebo que são poucas as mulheres que assumem cargos de chefia, de liderança, ou que transitam especialmente nesse meio mais político, principalmente em Brasília e mesmo com os bancos, onde percebo um mundo predominantemente masculino”, afirma.

Com experiência e bagagem adquirida ao longo dos anos, Catiana avalia que as mulheres, de uma forma geral, são muito comprometidas e preocupadas. “Não falo de competência, porque acredito que tanto homem como mulher consegue desempenhar os mesmos papéis. Várias delas têm filhos, família, precisam ajudar nos proventos, e esse também é o motivo delas precisarem trabalhar e se dedicarem com um pouco mais de afinco. Inclusive aqui temos mais mulheres em cargos historicamente ocupados por homens, como arquitetas e engenheiras, e que transitam nas obras e cumprem muito bem o papel que têm que cumprir”.

Entre elas, estão as engenheiras civis Joice Iahn e Vitória Barem, ambas recém-formadas, mas que mostraram profissionalismo e competência ainda quando eram estagiárias no Reviva Campo Grande. Com apenas 25 anos, Joice é uma das responsáveis pelas obras que estão mudando a cara do centro da cidade. Filha de um construtor, o “seo” Luiz, ela encontrou na Engenharia Civil a realização que tanto buscava. Natural de Jardim, no interior do Estado, ela iniciou a vida acadêmica no curso de Agronomia, não se adaptou e viu na Engenharia a oportunidade de crescer. E foi o que fez. Como estagiária no Reviva, ela encarou o desafio de ajudar na requalificação da Rua 14 de Julho, em 2018. No mesmo ano se formou. Foi promovida, em 2021, à diretora de execução de projetos e obras da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe).

“No começo senti um pouco de preconceito, mas isso diminuiu. Sempre tive jogo de cintura e soube me impor quando precisava. Com o novo cargo, a responsabilidade triplicou, mas estou feliz em ser reconhecida. Tudo é fruto do meu esforço e é gratificante trabalhar durante a pandemia em uma obra que está mudando a cidade onde moro”, completa.

Vitória fez um ano e meio de Engenharia Ambiental antes de mudar para Engenharia Civil. Hoje ela compõe a equipe socioambiental do Reviva. “Trabalhar em uma obra desse porte e em uma intervenção que é completamente diferente do que a gente assiste na faculdade, me deixa muito feliz, ainda mais em um projeto que vai deixar a cidade muito mais bonita. Sinto orgulho de fazer parte dessa história”.