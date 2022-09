Licidio Felipe Speroni foi executado com diversos tiros de fuzil e pistola na Rua Artur da Silveira no BNH em Ponta Porã. A vítima foi crivada de balas e caiu morta ao lado da sua caminhonete Ford. Estão no local a Polícia Civil e a Perícia. Não há detalhes do homicídio. E nem informações dos pistoleiros.