Cicero Donizete Albertino foi vítima de esfaqueamento na Chácara Pedacinho do Céu na BR-163 em Campo Grande. O BRAVO do SAMU atendeu a vítima e segundo relatos da socorrista a vítima foi atingido por um golpe de fação na testa após uma briga. Ele está sendo encaminhado a Santa Casa consciente e orientado. Não há informações se o autor foi preso. Voltaremos com mais informações.