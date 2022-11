A Redação da BOCADOPOVONEWS recebeu a informação de um Anderson Delgado dos Santos Martin, de 27 anos foi executado no Jardim Novos Estados em Campo Grande. A vítima foi surpreendido por uma trio em um veículo Toyota Etios preto. Os pistoleiros perseguiram o individuo que pilotava uma moto Honda Biz, pela Rua Marques de Herval quando foi atropelado pelo Etios. Ferido, ele abandonou a Biz em frente a uma igreja e correu por um campo na região, momento em que um dos autores, encapuzado, desceu do veículo foi atrás do dele e o executou com cinco tiros. A Polícia Militar, Civil e perícia estão no local.

Fotos: BOCADOPOVONEWS

MATÉRIA EDITADA AS 10:52 para acréscimos de informações.