Maria Clarice Trindade (72) conhecida como “Maria Benzedeira” morreu num incêndio no Parque São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O incêndio aconteceu nas proximidades do cruzamento das ruas Pedro Gomes e Alvinlândia com Pedro Gomes. Não há detalhes de como o fogo começou. A casa e o corpo da idosa ficaram completamente carbonizados.