Um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio do DETRAN de veículos agora a tarde num galpão do indubrasil, em Campo Grande/MS. Equipes dos Bombeiros estão no local no combate as chamas. As primeiras informações são de houve explosões. Caminhões pipas foram solicitados pelas equipes de resgate. A Águas Guariroba deverá enviar caminhões pipas para lá.