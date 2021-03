Diego da Silva Magalhães (20) conhecido como “Mosquito Dieguinho” foi executado com pelo menos 3 tiros na tarde desta quinta-feira (25) na região das Moreninhas. O corpo foi encontrado por populares num terreno baldio na Rua Radra Mamede Alli. De acordo com informações preliminares Diego comercializava drogas na região das Moreninhas. Equipes dos Bombeiros, Polícia Militar e Samu e foram constato pelo menos três perfurações no corpo da vítima. Informações preliminares são de que Diego estaria sendo perseguido pelo autor do crime que o mataria na região do Colibri. Ele conseguiu fugir sendo então localizado e morto. A Polícia identificou um suspeito e está no seu encalço. Segundo a Policia Diego possui várias passagens por desacato, perturbação da tranquilidade, furtos, receptações, também tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. O caso foi registrado na Depac Cepol.