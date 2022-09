Um motorista de 26 anos morreu após cair com seu veículo Ford Fiesta prata num córrego nas nas proximidades do Macroanel de Campo Grande, na saída para Cuiabá e Três Lagoas. Supostamente ele perdeu o controle do automóvel e caiu da ponte sobre o córrego desbarrancado. Bombeiros e servidores da CCR MSVias estão no local para fazer o resgate do corpo. A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. A Perícia está no local realizando os levantamentos da causa do acidente.