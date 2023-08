“Agora tem pista para todo mundo”, comemora ciclista durante entrega da nova Avenida dos Cafezais

Com quase quatro meses de antecedência, as obras de revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, na região Sul de Campo Grande, foram entregues nesta segunda-feira (21) diante do olhar atento da população, que aprovou a iniciativa de modernização da via. “Ficou muito boa e bem larga. Não temos do que reclamar. Antes era uma confusão. Agora tem pista para todo mundo, para quem está de carro, quem está de bicicleta e quem está a pé”, comemorou o aposentado Raimundo Rodrigues Sobrinho, 72 anos, que acompanhou o evento de inauguração. “Estava passando por aqui e resolvi apreciar”, disse ele.

“Ficou maravilhosa essa avenida. Eu moro no Centro-Oeste e trabalho nas Moreninhas. Antigamente, no horário de pico, quando eu ia trabalhar, ficava em uma fila de quase meia hora. Agora está tendo fluxo. Era uma obra muito aguardada”, destacou a servidora pública municipal , 48, que vive há cinco anos nas imediações da Cafezais.

Prevista para ser concluída em dezembro de 2023, a obra que foi iniciada em dezembro de 2022 teve duração de cerca de oito meses. A entrega, nesta segunda-feira (21), ocorreu dentro do calendário de festividades dos 124 anos da Capital – que serão completados no próximo dia 26. A intervenção contou com R$ 11,1 milhões do Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Com extensão total de 3,2 quilômetros entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, a Avenida Cafezais teve pavimentação nova em 13,3 mil m², drenagem de 1,8 mil metros, sinalização viária, implantação de ciclovia, alças de acesso e recapeamento. A duplicação foi feita em um trecho de 1,15 km, da entrada da Avenida Gury Marques até a primeira rotatória do bairro.

“Está uma via moderna, com rapidez e fluidez, beneficiando toda essa região do grande Los Angeles, conferindo mobilidade, segurança e conforto. Isso é um governo municipalista que faz. Campo Grande recebe do Governo de Mato Grosso do Sul mais de R$ 100 milhões de investimento. Essa é mais uma obra, que foi construída em parceria com a prefeitura municipal”, destacou o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que representou o governador Eduardo Riedel na cerimônia de entrega da Avenida dos Cafezais.

Também presente na cerimônia, o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), destacou que os investimentos na região seguem acontecendo. Desta vez na iluminação pública. “Nos próximos dias vamos lançar licitação para instalar iluminação fotovoltaica na Avenida dos Cafezais. É um sistema moderno do ponto de vista ambiental, pois utiliza energia solar e não gera custos de conta de energia aos cofres da prefeitura. A estimativa é de que a instalação do novo sistema de iluminação receba investimento de R$ 1 milhão.

A Avenida dos Cafezais é considerada como um dos principais corredores de acesso à região do grande Los Angeles, atendendo ainda moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas, Morada do Sol, Paulo Coelho Machado e Uirapuru. “São cerca de 85 mil pessoas que passam por esse acesso”, frisou a prefeita Adriane Lopes. “Estamos trabalhando a mobilidade urbana da nossa capital que cresce constantemente”, completou a gestora.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro