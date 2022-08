O aleitamento materno é tema de campanha digital e de ação promovida pela Cassems em agosto – o #MamaçoCassems. O evento terá uma roda de conversa que será realizada no próximo sábado (13), na Praça Bosque da Paz, a partir das 8h30. Para fortalecer o vínculo entre mães e filhos, a programação inclui também sling dance – dança com bebês. A ação tem o objetivo de esclarecer dúvidas e incentivar o aleitamento materno.

Já a campanha digital “Mamaço Cassems” é estrelada por quatro mães e seus bebês: a pediatra e neonatologista Luise Zangari é mãe de três meninos: Arthur de 4 anos, Theo 2 anos e Henrique 2 meses; a enfermeira Zara Tomé Gouveia e mãe do José Manoel, de 2 meses; a médica pediatra, Jheth Jeanne Mundim, mãe do Arthur e do Pedro e a jornalista Ariane Martins e mãe da mãe da Lia que tem pouco mais de um mês.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a proposta é “mostrar como cada uma está vivendo esse momento, como elas conduzem e ressaltar que não existe verdade, cada uma constrói o seu caminho”, pontua.

O leite materno possui tudo de que o bebê precisa e atua como a primeira vacina do recém-nascido protegendo-o de doenças comuns da infância. A pediatra e neonatologista, Luise Zangari, conhece bem os benefícios do aleitamento materno e elenca alguns dos problemas de saúde prevenidos com a ajuda da amamentação.

Zangari elenca alguns dos prós em alimentar o bebê exclusivamente com leite materno dos 0 a seis meses de idade. “Crianças que recebem o leite materno elas têm o menor risco de desenvolver doenças respiratórias, alergias. O leite materno contribui também com o crescimento exponencial do cérebro então é um alimento que faz total diferença no desenvolvimento da criança”, afirma.

De acordo com a UNICEF, amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal – aquela que acontece até o 28º dia de vida. A enfermeira, Zara Tomé Gouveia, é uma das mães que conseguiu amamentar logo nas primeiras horas do nascimento do filho do José Manoel e destaca a importância para a construção do vínculo.

“Logo após o nascimento ele já veio para o peito para o início da amamentação. Desde aquele dia até hoje a amamentação para mim está sendo maravilhosa, ela vai muito além de nutrir o vínculo. Aquele olho no olho só meu e dele no momento que é só nosso”, relembra.

A médica pediatra, Jheth Jeanne Mundim, mãe do Arthur e do Pedro conta que amamentou o primeiro filho até 2 anos e 7 meses. E salienta que este é um momento de troca. “Eu sinto que sou insubstituível e que estou oferecendo vida para ele. É até difícil explicar em palavras tudo o que significa. É muito mais do que a gente só dar alimento, é oferecer aconchego, carinho, segurança”.

Entretanto, conforme salienta a médica obstétrica, Maria Auxiliadora Budib, nem todas as mães são bem-sucedidas logo nas primeiras tentativas de amamentar. Esse é o caso da jornalista Ariane Martins e mãe da mãe da Lia que tem pouco mais de um mês. “No começo foi bem difícil, a Lia mamava, sugava bem, eu tenho mamilos bons e não precisei usar concha, ficar muito no sol essas coisas, mas ao mesmo tempo o colostro não era abundante”, relembra Martins.

A enfermeira da Cassems Fabiana Neves explica que os primeiros 15 dias são importantes para a mulher amamentar e seguir em frente. Ela ressalta que um desafio pode ser da própria natureza. “O bebê nasceu, muitas vezes não é ali na primeira hora, ou no primeiro dia, que a mãe vai produzir o leite. Para vencer o desafio, é preciso que a mãe tenha apoio no que ela precisar para encorajá-la a não desistir”, finaliza.

#MAMAÇOCASSEMS nas mídias sociais – O ‘Mamaço’ promovido pela Cassems pode ser experienciado no espaço online onde serão compartilhados drops de informações sobre o tema. Além disso, no canal da TV Cassems também estão sendo disponibilizados vídeos sobre amamentação. Para saber mais sobre as ações do #MamaçoCassems acompanhe as mídias sociais da Caixa dos Servidores.

Serviço:

Data: 13/08

Horário: 8h30

Local: Praça Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque

Para esclarecer dúvidas e demais informações: (67) 9 9974-0599.