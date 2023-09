Agosto Lilás: Ação da Sead e CGE arrecadou mais de 400 itens

Produtos de higiene pessoal, beleza e até sapatos foram arrecadados em campanha da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) com apoio da CGE (Controladoria-Geral do Estado) durante o Agosto Lilás. Os mais de 400 itens formaram kits entregues para a ACIESP (Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo) e Casa Abrigo. Essas instituições apoiam mulheres vítimas de violência.

No fechamento do mês, durante o VI Encontro “Dialogando sobre o Enfrentamento à Violência Doméstica, no contexto dos Direitos Humanos”, realizado pela Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sead na quinta-feira (31), Ceurecy Fátima Ramos, do ACIESP, foi uma das palestrantes do evento ao lado da defensora pública, Zeliana Luzia Sabala, e da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de MS, Cristiane Sant’anna de Oliveira.

As palestrantes debateram sobre o papel das mais diversas instâncias no combate à violência doméstica contra mulheres. “São muitos os movimentos e searas que precisamos evoluir enquanto sociedade. Agradeço pelo empenho de todos pela promoção deste momento de diálogo”, destacou a titular da Sead, Patrícia Cozzolino, durante o encontro.

“Leis existem e precisam ter efetividade. E elas vão ter efetividade quando conhecemos e brigamos por nossos direitos”, reforçou a defensora pública. Cristiane Sant’anna pontuou a ocupação dos espaços de poderes como importantes e como um compromisso de vida no papel das discussões da violência contra a mulher e dos diretos humanos.

Via Secretaria Executiva de Direitos Humanos, a Sead tem promovido diversas palestras temáticas com foco na divulgação de informações para a sociedade. Essas palestras podem ser conferidas na página da Sead no Facebook.

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Fotos: Monique Alves