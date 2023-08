A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim-MS, palestrou sobre violência doméstica e familiar, para os militares do 47º Batalhão de Infantaria do Exército. O tema, que faz parte da campanha “Agosto Lilás”, foi ministrado pela delegada Andressa Vieira, titular da unidade policial.

A ação está inserida na última etapa da Operação Bellatrix Fase II, da PCMS.