Agosto Lilás – Polícia Civil ministra palestra em Aquidauana sobre violência doméstica

Nesta terça-feira (22/08/2023), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegada Isabelle Sentinello, titular da DAM Aquidauana, e Karolina Souza Pereira, titular da Delegacia de Anastácio, ministrou uma palestra aos acadêmicos do curso de direito da UEMS, com a finalidade de fomentar e dar publicidade à campanha do Agosto Lilás.

Foi explicado o surgimento da Lei Maria da Penha (Lei (11.340/06), bem como suas nuances, como por exemplo o âmbito de sua aplicação, os tipos de violência contra a mulher (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) e novidades legislativas. Destacou-se o ciclo de violência e os crimes mais comuns no âmbito da violência doméstica.

Nessa oportunidade, também foi explicada como uma investigação policial é conduzida e qual o papel do delegado de polícia nesse procedimento. Por fim, os canais de denúncia e a importância de toda a rede de apoio foram ressaltados no evento.

A polícia civil, juntamente com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) estão trabalhando juntos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando formas de melhoria no atendimento às vítimas.