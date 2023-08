Agosto Lilás – Polícia Civil ministra palestra em Dois Irmãos do Buriti, sobre violência doméstica e familiar contra a mulher

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti-MS, participou nesta quarta-feira, 23/08, de uma palestra alusiva à campanha “Agosto Lilás”. O tema “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” foi ministrado pelo Delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, Dalmar Carlos de Oliveira filho, que foi convidado para ser palestrante do evento pela Secretaria de Ação Social do município.

A mesa foi composta por diversas autoridades e teve como objetivo informar e orientar as mulheres de como denunciar. Em sua fala, o Delegado reforçou a importância que a Polícia Civil tem no combate à violência contra e mulher e a necessidade das mulheres denunciarem e não se calarem diante de qualquer forma de violência sofrida.

Reforçou ainda as medidas protetivas que essas vítimas podem solicitar e explicou também o papel da Polícia Civil em eventuais descumprimentos dessa medida, pelos agressores. Por fim, deixou claro que a Delegacia de Polícia da cidade deve ser procurada em qualquer hora e dia da semana se a mulher quiser denunciar ou levar informações de outras mulheres que são vítimas da violência doméstica e familiar.