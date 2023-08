Agosto Lilás – Policia Civil prende suspeito de praticar crimes de violência doméstica contra a mulher

No fim da tarde desta segunda-feira (28) a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia-MS efetuou a prisão de um jovem, L.A.I., de 19 anos, por crimes relacionados a violência doméstica contra a mulher. O suspeito teria praticado crimes de lesão corporal e ameaça e posteriormente descumprido as medidas protetivas deferidas, que determinavam a proibição de aproximação do suspeito à vítima.

Por esta razão, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, e cumprido pelos policiais civis. O suspeito estava em sua residência no momento em que foi preso e não resistiu à prisão.

A Polícia Civil reforça que continuará atuando de maneira rígida no combate a crimes relacionados a violência doméstica contra a mulher.