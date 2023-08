Agosto Lilás: Polícia Civil realiza mutirão para concluir inquéritos de violência doméstica em Deodápolis

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia do município de Deodápolis/MS iniciou na terça-feira, 01/08, um mutirão para analisar e concluir inquéritos policias relacionados a crimes de violência doméstica. O trabalho faz parte das ações do Agosto Lilás, mês nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O mutirão conta com o empenho de toda a equipe da unidade, que durante o mês de agosto irá realizar oitivas de vítimas, suspeitos e testemunhas; cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão e relatar inquéritos. De acordo com o delegado da unidade, Anderson Guedes de Farias, o objetivo do mutirão é analisar e concluir o maior número possível de inquéritos durante o mês de agosto, garantindo celeridade aos processos.

“Aqui em Deodápolis nós instauramos mensalmente inquéritos de crimes relacionados à violência doméstica. Esse procedimento policial possui diversas fases e é natural que uns demorem mais para serem concluídos do que outros, já que isso envolve ouvir as partes, as testemunhas e realizar outras diligências. No entanto, entendemos que todo esse processo deve ser finalizado no menor prazo possível, para que haja efetiva garantia da tutela penal dos direitos da mulher. Mantemos um esforço constante, durante todo o ano, porém, no Agosto Lilás, é importante enfatizar ações como essa, conscientizando a população e mostrando que não há qualquer tolerância para os crimes desta natureza, motivo pelo qual, não podem ficar impunes. Então, durante esse mês, vamos finalizar o máximo possível de inquéritos de violência doméstica, considerando que as demais atividades da delegacia continuam normalmente”, explicou o delegado.

Dr. Anderson destacou ainda que após conclusos, os inquéritos serão enviados para a justiça e posteriormente, para o Ministério Público, e como resultado do mutirão, a Polícia Civil de Deodápolis já cumpriu, na manhã da última terça-feira, 08/08, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos, denunciado pela esposa por agressão. As ações do mutirão seguem até o dia 31, quando a unidade deve divulgar novos dados sobre os resultados do Agosto Lilás.

Edilene Borges PC/MS