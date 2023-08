Agosto Lilás – Polícia Civil realiza panfletagem em Fátima do Sul sobre violência doméstica e familiar contra a mulher

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima de Sul-MS, na tarde desta terça-feira, 22/08, no âmbito da Operação “BELLATRIX-FASE II” deflagrada em todo Estado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou panfletagem visando conscientizar a população sobre o mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação se deu na praça central da cidade, por meio de abordagem a motoristas, além de visitas em várias lojas do comércio no centro de Fátima do Sul. O evento contou com o apoio da Polícia Militar, através das crianças e adolescentes do projeto social ‘Bom de bola, bom na escola’, equipe do CRAM (Centro de Referência no Atendimento à Mulher) e Casa da Amizade de Fátima do Sul.

Atuações como esta reforçam o compromisso da Polícia Civil em servir e proteger a sociedade e, sobretudo, as mulheres sul-mato-grossenses.