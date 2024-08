Agosto Lilás traz a MS criadora da 1ª Delegacia de Combate ao Feminicídio do País

Pioneira no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil e criadora da 1ª Delegacia de Combate ao Feminicídio do País, Eugênia Villa vem a Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (8), para a programação da campanha Agosto Lilás “Mulheres Vivas, Feminicídio Zero”.

Diretora de Avaliação de Riscos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a professora doutora em Direito e Políticas Públicas abre a agenda na Capital durante o evento “Diálogos para a prevenção: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero”, promovido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – pasta ligada à Secretaria de Estado da Cidadania.

“Neste ano, a campanha do Agosto Lilás é direcionada à prevenção do feminícidio, então convidamos uma referência nacional que tem experiência sobre o atendimento na prática às mulheres em situação de violência, na rede especializada para dialogar com as gestoras e coordenadoras de políticas públicas para mulheres de todos os 79 municípios do Estado”, explica a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa.

Na tarde de quinta-feira, o auditório do Museu das Culturas Dom Bosco será palco para uma verdadeira aula sobre perspectiva de gênero, desde relações sociais de poder, igualdade e equidade de gênero, e sua implementação na segurança pública.

Encontro de gestoras municipais de políticas públicas para mulheres é momento de troca de experiências e estratégias para combate à violência contra a mulher. (Foto: Matheus Carvalho/Cidadania)

Para a subsecretária Manuela Nicodemos, o nome “diálogos” já resume o evento. “Queremos dialogar, ouvir as pessoas, os movimentos sociais, representantes da rede de atendimento à mulher, Poder Judiciário, homens. Será um público bem diverso com discussões que podem subsidiar estratégias para envolver toda a sociedade no debate da violência de gênero contra as mulheres”, completa.

“Diálogos para a prevenção: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero” será realizado nesta quinta-feira (8), às 14h30, no auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, que fica na Avenida Afonso Pena, 7.000.

O evento é aberto ao público em geral, no entanto, está sujeito a capacidade do auditório.

Mês

“Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

Palestrante

Em MS, Eugênia Villa abordará perspectiva de gênero, desde relações sociais de poder, igualdade e equidade de gênero, e sua implementação na segurança pública. (Foto: Wagner Guimarães/ALMS)

Eugênia Villa é a criadora da primeira delegacia do mundo a investigar crimes de feminicídio, aberta em 2015, na capital do Piauí, Teresina. Ela também é a responsável pelo aplicativo de celular “Salve Maria”, pelo qual as mulheres vítimas de violência podem acionar a polícia usando o “botão de pânico”.