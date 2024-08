AGOSTO VERDE: Mês de campanha de conscientização e prevenção à leishmaniose

A leishmaniose visceral não ameaça somente a saúde de cães, mas também dos humanos. “Essa é uma doença transmitida pelo mosquito-palha. De evolução lenta, porém extremamente agressiva, quando não tratada a leishmaniose poder ser fatal em 90% dos casos”, alerta o médico-veterinário Jaime Dias, gerente técnico e de marketing de animais de companhia da Vetoquinol. Agosto é o mês de campanhas de conscientização e prevenção contra a enfermidade.

Inseto hematófago (se alimenta de sangue), a Lutzomyia longipalpis (mosquito-palha) é o transmissor do protozoário que causa a leishmaniose. O mosquito é extremamente pequeno e de difícil visualização, podendo ser facilmente encontrado em diferentes ambientes, incluindo o domiciliar, o que o deixa mais próximo dos animais e humanos.

Alguns sintomas que se manifestam nos cães infectados são desânimo, emagrecimento, perda de massa muscular, descamações e lesões na pele, feridas no focinho, região das articulações e cauda, além de aumento de volume abdominal devido ao acometimento de importantes órgãos como baço e fígado. Nos humanos, os sintomas também são diversos.

“Se feita corretamente, a prevenção da leishmaniose pode ser extremamente eficaz, evitando consequências desconfortáveis, que podem levar a óbito – de humanos e de animais. O cuidado deve se iniciar no cão. O uso de coleira com ação repelente e inseticida contra os mosquitos transmissores é uma das medidas mais eficazes na prevenção da enfermidade”, detalha o médico-veterinário da Vetoquinol.

Além do encoleiramento, outras medidas podem ser associadas, como telar portas e janelas, abrigar o pet nos horários de maior incidência de picadas – final da tarde e início da noite – e manter os ambientes livres de matéria orgânica, pois é neste substrato que o mosquito-palha faz a postura de seus ovos. As campanhas como o Agosto Verde são extremamente valiosas para nos lembrar da importância de nos precavermos contra esse mal”, explica Jaime.

A permetrina tem importante ação repelente e inseticida contra o mosquito transmissor, mantendo-o afastado do cão. Ela é um dos princípios ativos encontrados na Frontmax® Coleira juntamente ao fipronil e piriproxifeno.

Desenvolvida pela Vetoquinol Saúde Animal, Frontmax® Coleira é a única no mercado com três princípios ativos, que são liberados de forma gradativa e contínua, ficando em contato com a gordura da pele e pelos, protegendo o cão por até oito meses do mosquito palha, além das pulgas e carrapatos”, completa o médico-veterinário.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2023, o faturamento global foi de € 529 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.