AGRÁRIA: Nutrição Animal traz especialista canadense para falar sobre ordenha robotizada

“São rações com peletização muito específica para os sistemas, que usam matérias-primas de alta qualidade, com variabilidade mínima de ingredientes na formulação e com um cuidado muito grande na questão de segurança, para ser entregue ao produtor”, revela o especialista em Nutrição Animal da Agrária, Mailson Poczynek.

Uso recente – O uso desse tipo de tecnologia nas propriedades produtoras de leite do Brasil é recente e cresce a cada ano. Atualmente, a Agrária Nutrição Animal comercializa por mês cerca de 150 toneladas de ração para ordenha robotizada. A expectativa é que até o final deste ano 1.500 vacas estejam sendo alimentadas com a Golden Milk Robotech ou com a LeItemax AV Robotech FG.

Preparação – Pensando na preparação da equipe que oferece assistência técnica ao produtor, no dia 12 de abril, a Agrária Nutrição Animal reuniu 25 pessoas, entre supervisores técnicos e técnicos de suas representações comerciais, para um treinamento com Amelie Mainville, Diretora de Serviços Técnicos da Cargill para o Canadá e Estados Unidos. O Canadá, por exemplo, trabalha com ordenha robotizada há 20 anos. Hoje, 25% das propriedades produtoras de leite no país contam com esse tipo de tecnologia.

Vantagens – De acordo com Mainville, os sistemas de ordenha robotizada trazem vantagens para o dia a dia do produtor, resolvendo problemas como falta de mão-de-obra e treinamentos para mesma. Além disso, o sistema, quando bem ajustado, contribui para a melhoria da produtividade do rebanho. “Com o uso do robô é possível segregar o gado e destinar a quantidade certa de ração que atenda às necessidades de cada grupo, diminuindo os casos de Cetose, melhorando a reprodução e aumentando a longevidade dos animais”, explica.

Ordenha robotizada – Produtor no município Munhoz de Melo, no Paraná, Rodrigo Moretto começou a atuar com ordenha robotizada há três anos e, logo em seguida, passou a ser cliente da Agrária Nutrição Animal. A Golden Milk Robotech é a principal ração utilizada para alimentação do seu rebanho, que produz em torno de 92 mil litros de leite ao mês. “Para o sistema robotizado rodar tem que ser uma ração com ótimo pélete e muito palatável. O robô é dinâmico, por isso é preciso uma equipe preparada e a Agrária Nutrição Animal oferece essa assistência”, avalia Moretto.