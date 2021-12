Um homem, de 34 anos, precisou de atendimento médico na manhã desta quinta-feira (16) após ser agredido por um bando e ter um corte profundo na cabeça no bairro São Francisco, em Campo Grande. Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de lesão corporal na Avenida Mascarenhas de Moraes e encontrou a vítima consciente, porém perdendo bastante sangue.

Na primeira averiguação, o homem estava com uma perfuração profunda no lado esquerdo superior do crânio e ainda tinha um corte no supercílio direito. Durante a conversa com os militares, a vítima apenas disse morar no bairro Marcos Roberto e estava parado em frente a um bar na rua Seminário, quando foi surpreendido pelos agressores. Ele teria sido agredido a pedradas.

Devido aos ferimentos, a vítima foi entregue ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Coronel Antonino. Mesmo sem muitas informações, a polícia fez diligências pelo endereço citado pela vítima, mas nada encontrou. O caso é tratado como lesão corporal dolosa e registrado na 2° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.