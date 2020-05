A preocupação com a pandemia do COVID-19 já chegou aos campos agrícolas, mesmo que não haja caso confirmado da doença. Em Catuti/MG, uma associação sem fins lucrativas distribuiu 750 kits de proteção ao coronavírus aos trabalhadores rurais que atuam nas colheitas de algodão. Os produtores receberam máscaras de acrílico, luvas, marmitas, garrafas térmicas e sabão para higienização das mãos. “Os camponeses passam por treinamentos para adotar novos hábitos dentro das lavouras”, explicou José Tiburcio de Carvalho, gerente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti.

Os colaboradores foram são orientados a não compartilhar objetos pessoais, como as marmitas e manter uma distância mínima de dois metros um do outro.

Esta iniciativa faz parte do projeto Tecendo Valor, da Solidaridad Brasil, que atua em 80 cidades do país estimulando o desenvolvimento do homem do campo.

Os camponeses beneficiados são em grande maioria trabalhadores temporários contratados somente para o período de safra.