Na manhã desta quarta-feira (07) o Prefeito José Paulo Paleari, recebeu representante da Empresa Agro ADL Cereais Ltda que apresentou projeto de investimentos de R$ 44 milhões no município. O “Nosso Município possui uma das melhores logística do estado, que é a convergências das BR 163 e Br 267, a empresa Agro ADL está apresentando um projeto na ordem de R$ 44 milhões de reais, onde contempla uma planta moderna de armazenamento de grãos”. afirmou o prefeito.

O Advogado Ademar chagas, representante da Empresa Agro ADL Cereais Ltda, afirmou que um dos principais atrativos para a implantação do Projeto é a Logística do município e os incentivos ofertados pela Administração do prefeito Paleari. “Nos optamos por implantar este projeto em Nova alvorada do Sul, por que a logística é muito estratégica, e o prefeito está nos ofertando incentivos que reforça nosso interesse em implantar aqui, já estamos com todo o projeto finalizado, e agora estamos protocolando as formalidades para analises da Secretaria de Desenvolvimento”*. Comentou Ademar

Com o advento da Rota Bioceânica, Nova Alvorada do Sul, está estrategicamente bem posicionada e oferece um percurso de 120 km a menos no eixo rodoviário Porto de Santos-SP a Porto Murtinho-MS, se tornando um dos trajetos rodoviários mais barato com relação ao custo frete.

Prefeito Paleari não tem medido esforços para buscar novas empresas, indústrias para o município. “Temos um plano de ação de captação de empresas, onde estamos ofertando incentivos como áreas, redução de impostos municipais, no governo do Estado, temos gestão para que os incentivos de ordem estadual sejam flexibilizados conforme nossa politica de Desenvolvimento, esse é nosso objetivo, gerar emprego e renda para nossa gente”, comentou Paleari