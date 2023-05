AGRO: Copagril orienta associados no planejamento da safra verão 2023/2024

Planejamento – De acordo com o supervisor agronômico da Copagril, Paulo Brunetto, para alcançar altos rendimentos com a lavoura é necessário que os agricultores dediquem tempo para a elaboração do planejamento de sua atividade, haja vista que decisões tomadas neste momento vão permear durante todo o desenvolvimento da cultura que será implantada em sua propriedade na próxima safra de verão.

Eficiência – “Máximas produtividades são obtidas com eficiência. Para alcançá-la, o produtor deve aumentar o potencial produtivo de sua lavoura por meio de técnicas como o sistema de plantio direto, o melhoramento genético, o gerenciamento racional de insumos, o manejo correto de pragas, doenças e plantas daninhas e a adesão de ferramentas da agricultura 5.0, sendo que essas práticas e a tomada de decisão iniciam com um bom planejamento de safra, pois o desafio do produtor rural brasileiro é atingir altos níveis de produtividade para suprir a necessidade mundial por alimentos”, declarou Brunetto.

Atendimento especial – Conforme o supervisor, durante esta semana os profissionais do setor agronômico de todas as unidades da Copagril estão imbuídos em oferecer um atendimento especial aos associados e clientes que desejam aproveitar a Campanha de Insumos para Safra Verão 2023/2024.

Melhores negócios – “Este é o momento de realizar os melhores negócios em sementes, fertilizantes, adubos foliares e defensivos agrícolas. Por isso, convidamos a todos os nossos associados para consultarem o seu assistente técnico, visando realizar o planejamento para a próxima safra, visando projetar os melhores resultados futuros”, conclui Paulo Brunetto.

Campanha – A Campanha de Vendas de Insumos vai até o próximo sábado (20/05), nas Lojas Agropecuárias Copagril do Paraná e do Mato Grosso do Sul.