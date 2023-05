Agro e mineração: reabilitação de áreas mineradas com café, pastagens e eucalipto

O processo de reabilitação de áreas mineradas, realizado pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) com o plantio de café, eucalipto, frutíferas e pastagens, é reconhecido por devolver ao produtor rural suas áreas reabilitadas e prontas para o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias após a extração da bauxita.

A empresa mantém uma área experimental para desenvolvimento de estudos de viabilidade dessas práticas, aplicação e monitoramento de bioindicadores e conservação hídrica, em parceria, desde 2008, com a Universidade Federal do Viçosa (UFV).

Esse espaço e uma lavoura de café que foi reabilitada pela CBA após a mineração, em São Sebastião da Vargem Alegre, foram visitados pelo gerente do Sistema Faemg Senar em Viçosa, Marcos Reis, o diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Simonésia, Francisco Rodrigues e a Agente de Desenvolvimento Rural da Associação dos Agricultores Familiares e Artesãos de Miraí (AGRIARTE), Zilda Marta Almeida.

O professor do Departamento de Solos da UFV, Ivo Ribeiro, e a engenheira florestal da CBA, Juliana Paiva, acompanharam a visita e explicaram os processos. Antes de ir a campo, o gerente das Unidades de Mineração da CBA na Zona da Mata, Christian Fonseca de Andrade apresentou uma visão geral sobre a mineração na região e sobre os trabalhos ambientais e de sustentabilidade realizados pela empresa.

A CBA explicou que as Pesquisas e Desenvolvimentos de Tecnologia da Mineração Sustentável da empresa, realizadas através da parceria valiosa com a UFV são estruturados em três linhas – Reabilitação Ambiental (Solos), Restauração Florestal (Florestas) e Conservação Hídrica (Hidrologia Florestal) e vem impulsionando transformações positivas no setor mineral.

O diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Simonésia, Francisco Rodrigues, contou que a visita surgiu a partir de uma demanda da entidade. A mineração está em discussão no seu município e o Sindicato está em busca de informações sobre o tema e sua relação com o agronegócio, principalmente a cafeicultura.

Francisco disse que conhecer a experiência foi valioso para ampliar o debate junto aos cafeicultores de Simonésia. “Estamos sempre lutando para buscar recursos, tecnologia e conhecimento que ajude o produtor rural. Ver as áreas mineradas já recuperadas, com lavouras bem tratadas e com perspectiva de alta produtividade foi excelente, e levarei esse conhecimento aos nossos produtores”.

“Esta importante visita do Sindicato de Produtores Rurais de Simonésia e Sistema FAEMG SENAR em prol de levar para outras mineradoras o conhecimento da CBA de reabilitação ambiental com plantio de lavouras de café em áreas de bauxita exauridas é um exemplo material de que os benefícios de nossa operação estão se propagando por outros territórios. A Mineração Sustentável é o nosso legado”, afirmou o gerente das Unidades da CBA na Zona da Mata mineira, Christian Fonseca de Andrade.

Marcos Reis destacou que a visita foi uma oportunidade de aproximação com a CBA, conhecer sua atuação e possíveis demandas que a empresa tenha junto aos produtores rurais para planejar ações conjuntas. “Vimos que a empresa se preocupa em devolver a área produtiva aos produtores rurais e queremos interagir com a CBA para beneficiar esses produtores com cursos, programas especiais e com a nossa assistência técnica e gerencial”.

O gerente também reforçou que é de interesse do Sistema Faemg Senar apoiar as ações de cuidados com o meio ambiente, preservação e ações sociais que a empresa desenvolve nas comunidades em que atua.