Agro moderno, produtivo e pronto para desafios é destacado pelo governador no Interagro

Planejamento para colher frutos no futuro. A máxima que norteia gestões como a do Governo de Mato Grosso do Sul também está presente nos agronegócios, em especial o local, que se destaca internacionalmente pelo advento de tecnologias que, agora, ganham destaque até em novelas – prova que o setor está cada vez mais presente no dia a dia dos grandes centros e a realidade do interior do Brasil passa a ser um guia para o futuro da nação.

Tal cenário foi elogiado e lembrado pelo governador Eduardo Riedel na abertura da terceira edição do Interagro (Encontro de Inovação Tecnológica do Agronegócio), que começou na noite de ontem (22) em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“Um dos grandes fatores de sucesso do agro é a capacidade de incorporar tecnologia e de gerar lideranças, de se inserir na política, de preparar pessoas para assumir não só propriedades rurais, mas assumir negócios de vulto, de tamanho, negócios inseridos em uma discussão que o mundo cobra, em um ambiente extremamente complexo”, destaca Riedel em trecho de seu discurso, fazendo alusão a diretrizes da economia internacional, como a sustentabilidade.

Também elogiando a programação do evento, que traz “alto atual e que está palpitando no coração dos produtores” para três dias de discussão, Riedel aponta que a nova geração de gestores do agronegócio chega preparada para assumir a responsabilidade de guiar o setor.

“Isso eu não tenho dúvida que faz a diferença no Brasil. O agro brasileiro é novo, moderno, produtivo, eficiente e competitivo, apesar de todos os desafios”, frisa, lembrando ainda a evolução do setor nos últimos 40 anos. “É fruto de uma concentração de esforços”.

O governador ainda ressalta que o agronegócio não deve ter receito de enfrentar discussões em questões com a ambiental, já que se preparou para isso e tem iniciativas positivas nesse sentido. Como exemplo, foi citado o inventário de carbono criado em Mato Grosso do Sul.

“Não sabiamos o que podia acarretar aquilo, mas sabiamos que estavamos no caminho certo. Nós temos um ativo, somos preservacionistas sim, respeitamos a biodiversidade”, diz o governador, lembrando ainda o trabalho feito para dar segurança ao trabalho no campo. “Não há progresso sem tranquilidade, não há progresso sem paz”, conclui.

MS tem destaque nacional

O evento também foi marcado por homenagens ao ex-governador Reinaldo Azambuja, ao chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio Ferreira Rosa, ao ex-senador Pedro Chaves, à prefeita campo-grandense Adriane Lopes e à senadora Tereza Cristina, assim como à primeira-dama Mônica Riedel, elogiada pela sua atuação recente na política.

“É uma homenagem merecida. Você tem sido uma revelação na política sul-mato-grossense pela sua participação em ações importantes para o Estado”, frisa Tereza Cristina, que fez discurso ressaltando a tecnificação do agronegócio e a capacidade do setor em abastecer tanto o Brasil como o mundo, sendo o Mato Grosso do Sul um exemplo para outros estados.

Segundo a senadora, em suas viagens pelo país fica perceptível que o Estado possui atualmente um ambiente de negócios atrativo para empresas. “Dizem que o nosso Estado é um local que dá vontade de investir. Não podemos perder isso, que acontece pois existe uma harmonia, com sindicatos rurais fortes e entidades sólidas”, elogia Tereza.

Presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, organizadora do Interagro, Alessandro Coelho também apontou o Governo de Mato Grosso do Sul como um governo que ainda em seus primeiros dias não mede esforços para apoiar e avançar no setor logístico, tão importante para o agronegócio – o escoamento da produção é essencial para marcar a competitividade. “Oferecemos aqui o sindicato para ser um braço de sua equipe, governador”, finaliza Coelho.

Outro nome forte do setor que abordou positivamente a atuação do governo estadual no agro foi o presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni. “É muito importante produzir com sustentabilidade, é sabemos fazer isso, mas é preciso ter segurança no campo, e aqui temos isso. Agradecemos ao governador”.

Entre as ações citadas por ele, estão a criação da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato) e da Patrulha Rural, além das iniciativas preventivas da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) para evitar a chegada da gripe aviária no Estado. “Trabalho incansável”, destaca Bertoni.

Por fim, representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Renato Câmara saudou o governador Eduardo Riedel e frisou sua história como um homem do campo. “Ele sabe na prática onde apertar os parafusos, e estamos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para ajudá-lo nisso”, afirma o parlamentar, que já foi prefeito de Ivinhema.

O Interagro

Em sua terceira edição, o Encontro de Inovação Tecnológica do Agronegócio de MS acontece até sábado (24) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ali, são oferecidos cursos em diversas áreas do agronegócio, além de realizada exposição de tecnologias e iniciativas sustentáveis.

A programação completa, palestrantes e inscrições podem ser conferidos no site oficial do evento, que é o www.interagro2023.com.br. Há desde atividades pagas até as gratuitas. Ontem, a palestra que abriu o evento foi da sociológa e produtora rural Teresa Vendramini.