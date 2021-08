O Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) está criando um banco de dados de médicos veterinários de Três Lagoas para facilitar aos novos empreendedores do Município a aquisição do certificado de Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Assim como exige a lei, os segmentos alimentícios que produzem, manipulam, armazenam, transformam e preparam qualquer produto de origem animal (carnes, pescados, ovos, mel, leite, embutidos) necessitam de laudo técnico aprovado e assinado por um profissional veterinário, que deve ser entregue junto com toda a documentação exigida para a emissão do SIM.

De acordo com a diretora de Agronegócio, Amanda Pivotto, este banco de dados vai facilitar para o empreendedor a procura e o contato com estes profissionais. “Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esta exigência e nem sempre conhecem ou têm contato com veterinários. Com esta listagem em mãos, o empresário terá opções para combinar e contratar este serviço essencial para adquirir o SIM”, explicou.

Por outro lado, o cadastramento também será mais um cartão de visita para o veterinário do Município, sendo uma divulgação do seu nome para este serviço. “Para se cadastrar, o profissional deve comparecer à SEMEA com cópias e documentos originais: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, registro do CRMV e certificado de formação profissional”, concluiu.

SIM

O SIM é uma certificação necessária para que o produtor ou empreendedor possa comercializar seu produto com segurança e dentro das normas municipais. Este selo é a autorização necessária para que o consumidor reconheça a procedência e qualidade do alimento produzido em Três Lagoas.

SERVIÇO

Os interessados devem procurar a SEMEA, localizada na Rua Munir Thomé, 949 – Centro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 3929-1248.