Agronegócio investe em videomonitoramento para melhor desempenho e segurança da operação

Segundo especialistas, o agronegócio voltou a crescer em 2023, depois de um ano com aumento de problemas climáticos e instabilidade geopolítica, e com o aumento da demanda, cresce a necessidade por maior eficiência operacional, e segurança das propriedades rurais. Para isso, as empresas do setor vêm apostando cada vez mais em soluções que auxiliam no monitoramento inteligente e automatizado. Diante deste cenário de oportunidades, a Avantia– líder em soluções de tecnologias avançadas para monitoramento de processos e segurança – utilizando as soluções inteligentes da WeSafer, sua unidade digital independente – vem revelando ao mercado uma gama completa de produtos desenvolvidos com inteligência artificial que podem fazer a diferença no desempenho e na segurança da operação.

Segundo Mauro de Lucca, diretor de negócios da WeSafer, o segmento do agronegócio tem enfrentado diversos desafios, como roubos, invasões, problemas de gestão e riscos ambientais. Por isso, a WeSafer, que compreende essas preocupações, direto do mais importante polo de inovação do Brasil, o Porto Digital de Pernambuco, desenvolve e entrega soluções digitais de visão computacional personalizadas que permitem que os agricultores e pecuaristas monitorem remotamente suas propriedades, protegendo seus ativos e otimizando sua produtividade.

“A Avantia oferece um sistema de videomonitoramento inteligente, que combina câmeras de alta resolução com tecnologia avançada de análise de vídeo da WeSafer. Essa união permite a detecção e identificação de atividades suspeitas em tempo real, como invasões, movimentações anormais e ações que possam comprometer a segurança das lavouras ou até mesmo dos rebanhos. Além disso, uma outra preocupação dos agricultores são os furtos de componentes químicos, furto de animais, máquinas, peças, entre outras perdas que impactam negativamente”, explica.

A WeSafer oferece também um software de gerenciamento, que permite que os agricultores e pecuaristas tenham o controle e possam fazer o monitoramento de suas propriedades de forma remota, a partir de qualquer dispositivo móvel ou computador com acesso à internet. Esse recurso proporciona flexibilidade e conveniência aos usuários, permitindo que tomem decisões rápidas e eficientes, mesmo quando ausentes das propriedades.

“O aplicativo do WeSafer é uma ferramenta importante para os fazendeiros e agricultores. Com essa plataforma, é possível estabelecer conexões entre os proprietários locais e compartilhar relatórios sobre eventos que ocorrem na região, abrangendo questões como incêndios, assaltos, furtos de equipamentos, problemas de saúde, sequestros, entre outros”, explica.

Os sistemas de monitoramento inteligente permitem uma visão do todo das empresas e podem ser usados desde a segurança dos trabalhadores até o controle da produção e dos recursos nas unidades, garantindo precisão, confiabilidade e a segurança das informações.

A Avantia traz um portfólio com tecnologias, como sensores inteligentes, radares, drones, câmeras, térmicas, entre outros. Já a WeSafer, oferece soluções tecnológicas avançadas por meio de sistemas integrados de monitoramento e registro de dados.

“Esses tipos de soluções fazem com que os produtores possam estabelecer uma cadeia de suprimentos transparente e confiável, assegurando a conformidade com regulamentações e o controle de qualidade proporcionando benefícios tanto para os produtores, que podem agregar valor aos seus produtos e acessar mercados mais exigentes, quanto para os consumidores, que têm a garantia da procedência e da qualidade do alimento que consomem”, finaliza o diretor de negócios da WeSafer.

A Avantia e a WeSafer buscam fornecer suporte técnico especializado e serviços de consultoria aos seus clientes do Agronegócio, garantindo a implementação adequada das soluções de videomonitoramento e fornecendo treinamento para maximizar os benefícios dessas tecnologias.