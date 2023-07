Agronegócio paulista registra superávit de US$ 10 bilhões no primeiro semestre de 2023

O agronegócio de São Paulo registrou sucessivos superávits mensais neste ano e o resultado final do semestre apresentou um excedente de US$ 10,04 bilhões, com crescimento de 6,4% em comparação ao mesmo período de 2022. Foi o que apontou o levantamento de pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

As exportações cresceram 6,1% no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período do ano passado, alcançando US$12,63 bilhões. Os principais países compradores de produtos paulistas foram: China com 26% do total, com destaque para a soja e carne; União Europeia (sucos, sucroalcooleiro e café) e Estados Unidos (sucos e carne). As importações aumentaram 5,3%, totalizando US$ 2,59 bi.

A participação do agronegócio no total exportado pelo Estado foi de 38,1%, enquanto a das importações foi de 7,2%.

Em relação ao agro brasileiro, o comércio exterior de São Paulo representou 15,3% no ano, com alta de 0,3 pontos percentuais (p.p.) ante ao mesmo período de 2022. Já as importações tiveram aumento de 0,8 p.p., passando de 30,3% para 31,1%.

São Paulo se destacou nos grupos de produtos, cuja participação em valores ultrapassa 50% do total nacional: sucos (85,1%), produtos alimentícios diversos (73,6%), demais produtos de origem vegetal (65,2%), complexo sucroalcooleiro (61,8%) e plantas vivas e produtos de floricultura (58,7%).

Exportações

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista no acumulado nos seis primeiros meses de 2023 foram:

Complexo sucroalcooleiro, com US$ 3,67 bilhões, e destaque para o açúcar;

Complexo soja, com US$ 2,51 bilhões, e destaque para a soja em grão;

Setor de carnes, com US$ 1,51 bilhão, e destaque para a carne bovina;

Produtos florestais, com US$ 1,31 bilhão, e destaque para celulose e papel;

Grupo de sucos, com US$ 964,37 milhões, e destaque para o suco de laranja.

Com relação aos valores exportados, 2023 registrou grandes variações em comparação a 2022. Os maiores aumentos foram do complexo sucroalcooleiro (+22,6%), sucos (+18,3%) e produtos florestais (+2,4%). De acordo com o estudo, as variações nas receitas do comércio exterior são derivadas das oscilações tanto de preços como de volumes exportados.

Importações

Os principais produtos da pauta de importação do agronegócio paulista no primeiro semestre de 2023 foram: salmão (US$ 195,73 milhões), papel (US$ 195,1 milhões) e trigo (US$ 182,81 milhões).