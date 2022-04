A prefeita Gerolina Alves de Água Clara e seu vice, Tião Ottoni, estiveram na Academia Sparta, parabenizando toda equipe pelo empenho e dedicação. A academia é contemplada pelo convênio de esportes da prefeitura, e conquistou o 3º lugar no 14° Campeonato Estadual de Kickboxing.

“Temos orgulho de fazer parte de um projeto que prepara e incentiva crianças e adolescentes para grandes campeonatos, todos são vitoriosos, parabéns aos organizadores e a equipe que esteve levando o nome do nosso município para todo Estado”, discursou a prefeita Gerolina.

A competição aconteceu em Campo Grande, nos dias 9 e 10, e contou com 51 equipes representando 33 cidades do MS, com 417 atletas.

O representante da academia Lucas Sparta, agradeceu o apoio da prefeitura. “Um grande feito pelas nossas crianças, que conseguiram se classificar para campeonato Brasileiro. Agradecemos muito a todos os patrocinadores, e a prefeita Gerolina Alves por acreditarem em nossas crianças”, afirmou ele em sua publicação em rede social.