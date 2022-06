A Prefeitura Municipal de Água Clara, através da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (11), uma Ação Social no Distrito São Domingos. Foram realizadas 24 consultas médicas e aplicadas 72 doses de vacina.

Além disso foram realizados 9 atendimentos odontológicos, e 1 teste de COVID-19 que teve resultado negativo. A Secretaria de Saúde ainda disponibilizou na Ação, uma farmácia básica para atender a população do Distrito.

A prefeita Gerolina Alves ressaltou a importância da Ação e seu compromisso com a saúde no Distrito São Domingos. “Nós temos um compromisso com a saúde, e essa Ação no Distrito São Domingos mostra isso. Levamos atendimento onde é necessário, é mais saúde e mais qualidade no atendimento da população”, afirmou a prefeita.