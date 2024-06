ÁGUA CLARA: Casa da Mulher no combate à violência doméstica.

A Prefeitura Municipal, através da Casa da Mulher Água-clarense realizou uma ação contra a violência doméstica na escola Eva Matias, localizada na zona rural do município, dialogando sobre violência doméstica com os adolescente do sexto ao oitavo ano.

O objetivo da ação é conscientizar os alunos sobre a violência, ensinando como identificar situações de risco e também a denunciar a violência.

A Casa da Mulher continuará a promover eventos e ações voltadas para a proteção e empoderamento das mulheres e crianças, reafirmando seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos.

