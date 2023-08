ÁGUA CLARA: Com trabalho inovador o município é polo para 3º Encontro Estadual de capacitação do PROMUSE

Na última semana Água Clara sediou o 3º Encontro Estadual de capacitação do PROMUSE e a 1ª Capacitação da Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Doméstica contra Mulher de Água Clara.

O evento contou com a participação dos municípios de Paranaíba, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, Ivinhema, Bonito, Nova Andradina e Batayporã.

A Capacitação do PROMUSE foi realizada durante toda a última semana no município e contou com a participação de oficiais da PM do Promuse de Três Lagoas, Parnaíba, Água Clara além de outras cidades do Estado.

Treinamentos oferecidos durante a última semana:

– Importância do Enfrentamento a Violência Doméstica contra Mulheres – Direito das Mulheres

– Reinventando a Masculinidade

– Relacionamento Interpessoal

– Procedimento Operacional Padrão / POP de Violência Doméstica

– Medidas Protetivas de Urgência e Atendimento Sala Lilás

– Lei Henry Borel

– Dinâmica Hospitalar e protocolos de atendimento

– PROTOCOLO PROMUSE

Água Clara foi polo para cinco dias intensos de treinamento do PROMUSE – Programa Mulher Segura, os participantes receberam certificado comprovando a formação.

O PROMUSE é um programa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído por meio da Portaria PMMS nº 032/2018, através dele se faz o monitoramento e proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Policiais Militares devidamente capacitados realizam policiamento orientado com objetivo de promover o enfrentamento à violência doméstica contra mulheres, por meio de ações de prevenção, visitas técnicas, conversas com vítimas, familiares e até mesmo com os agressores, fazendo os encaminhamentos pertinentes aos órgãos da rede municipal de atendimento à mulher em situação de violência.