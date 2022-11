A prefeitura de Água Clara informa, conforme decreto nº 178/2022, publicado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial que haverá ponto facultativo na sexta-feira (28). A maioria dos setores públicos municipais estarão fechados para atendimento devido ao ponto facultativo e feriado municipal na segunda-feira (31) – dia do evangélico no município e na quarta-feira (02/11), feriado nacional de finados.

“Art. 1° – Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta, o expediente do dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) em virtude do dia do servidor público.”

Na Saúde, todos os postos estarão fechados nos feriados. Já o Hospital Municipal funcionará de forma reforçada para atender a demanda no atendimento das urgências e emergências e a Farmácia Municipal funcionará na terça-feira (01/11) das 7h às 11h e das 13h às 17h. A coleta de lixo funcionará normalmente, e será suspensa apenas na quarta-feira (02/11) dia de finados.