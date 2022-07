A Prefeitura de Água Clara através da Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta quarta-feira (06) a formação continuada dos profissionais da rede municipal de ensino. O programa de formação inclui palestras do MS Alfabetiza, e também capacitação própria do município implantada para professores, assistentes de educação inclusiva e pela primeira vez no município a capacitação para atendentes infantis.

A Prefeitura também realiza nessa semana a segunda capacitação apenas este ano com cozinheiras e auxiliares de cozinha.

Durante a apresentação do programa, o professor Allan Cezar ressaltou a importância de manter a formação permanente na cidade para todos os profissionais.

“É a primeira vez que nós temos um programa de formação continuada da forma que está sendo organizado, com formação sempre, constante, não apenas no início do ano. Nós estamos implantando essa formação e valorizando todos os profissionais”, afirmou o professor.

A secretária de educação, Adriana Fini, agradeceu o apoio da prefeita Gerolina Alves no trabalho desenvolvido e ressaltou a importância de manter os profissionais capacitados e atualizados com as novas demandas.